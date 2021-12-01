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18:47 01.12.2021

Социальные инициативы Зеленского подкреплены цифрами - политолог

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Социальные инициативы президента Владимира Зеленского, о которых он рассказал с трибуны парламента во время своего ежегодного выступления, подкреплены конкретными цифрами, считает политолог Игорь Попов.

Как отметил эксперт в интервью агентству "Интерфакс-Украина", оценивая выступление главы государства, на сегодняшний день в Украине – перевыполнение государственного бюджета и профицит. Следовательно, финансовые возможности для реализации всех социальных инициатив президента в стране есть.

"Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде было торжественное, но конкретное. Все социальные инициативы, озвученные главой государства – подкреплены конкретными цифрами. В государственном бюджете есть средства на создание экономического паспорта украинца, выделение жилья в 2022 году всем ветеранам АТО и ООС, тепломодернизацию, инфраструктурную и цифровую перезагрузку. А также на воплощение уникальной программы "Украинская мечта" для кредитования тех, кто честно платит налоги в Украине. Потому что сегодня мы имеем перевыполнение бюджета и профицит", - подчеркнул политолог.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца"– счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты использования недр, и которые можно будет использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

До 10 декабря законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Теги: #зеленский #инициативы #политолог
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