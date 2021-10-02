Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", - сказала она на брифинге в субботу в Трускавце.

Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что эта покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого ещё "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это - не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября" , - пояснила генпрокурор.

Как сообщалось, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области около 10:20 был совершен обстрел автомобиля, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Был ранен его водитель.

Правоохранители рассматривали такие основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.