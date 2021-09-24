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22:01 24.09.2021

Покушение на Шефира совершил преступник-профессионал, он был не один - Енин

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Покушение на Шефира совершил преступник-профессионал, он был не один - Енин

Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил преступник-профессионал, при этом, он был не один, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - заявил Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Енин добавил, что "попытка покушения была совершена профессионально".

По его словам, преступники сидели в засаде и на протяжении 4-х секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль.

"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. 2 пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через двери машины", - сказал он.

"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления", - подчеркнул Енин.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить автотранспортное средство с целью убийства, Енин ответил: "В этом нет никаких сомнений".

К расследованию покушения, по словам Енина, будет привлечено ФБР с целью минимизации сомнений в неупрежденности расследования".

Замглавы МВД также добавил, что в настоящее время правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теги: #покушение #шефир #преступник
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