Пресс-конференции

16:22 01.10.2021

Нехватка голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

2 мин читать

Киев. 1 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отсутствие достаточного количества голосов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова станет ударом по позиции президента Украины и монолитности фракции "Слуг народа", считает доктор политических наук Игорь Петренко.

"С юридической точки зрения по ситуации с Разумковым есть нюансы. В регламенте есть перечень оснований, по которым может быть отозван спикер. Скорее всего, это вопрос неудовлетворения его работой. Это нужно будет также обосновать. Этот процесс не будет простым и легким, но, если уже взялись за подписные листы, то, вероятно, уже есть и голоса. Но, если не смогут проголосовать, то это будет удар по позиции президента и по вопросу монолитности его партии" – сказал Петренко на круглом столе на тему "Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России", проведенном в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".

По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, обсуждение будущего процесса голосования за отставку Разумкова на выездном заседании фракции "Слуг народа" в Трускавце станет только второстепенной задачей.

"Заседание в Трускавце – это уже не управляемое большинство. И дело даже не в снятии Разумкова. Там будут подписи. Так делают, когда хотят надавить на человека – его закрывают и он вынужден подписывать тот или иной документ. Депутатов будут привязывать политическим негативом и решениями этого монобольшинства, чтобы никто из них не вырвался", - сказал Небоженко.

"Сейчас задача Офиса президента опредеделить, кто войдет в списки, а кто вообще исчезнет из "Слуг народа", а кто пойдет в "мажоритарщики", - добавил он.

Как отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, "попытка возродить мажоритарную избирательную модель станет шагом назад".

"Это будет путь к фабрикации большинства. В таком случае размывается принцип политической ответственности. Зачем "Слугам народа", когда есть монобольшинство, еще брать себе на голосование, подстраховываться другими партиями, как "Довира", "За майбутне". Если у вас не хватает голосов – разбирайтесь внутри, почему у вас появились внутренние диссиденты. Значит у вас нет настоящей партии", - сказал Карасев.

По мнению, политического эксперта Константина Матвиенко, в партии "Слуга народа" отсутствует какая-либо стратегическая политическая общественная социальная цель. "Возникают инициативы вроде президентского университета, высадки миллиона деревьев и других эпатажных предложений. Заседание в Трускавце, интриги по Разумкову – они дают прекрасные сюжеты, по которым можно снимать телесериал, но у них абсолютно нет усилий относительно партийного строительства. Они не работают с гражданским активом, а сосредоточены только на внешней показательной стороне политики", - сказал эксперт.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IpuK_wwhcBw

Теги: #политолог #слуги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 01.10.2021
Отсутствие достаточного количества голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

Отсутствие достаточного количества голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

12:56 24.09.2021
Зеленский уверен: покушение на Шефира - это цена за реформы, но реформ нет, считает политолог

Зеленский уверен: покушение на Шефира - это цена за реформы, но реформ нет, считает политолог

12:55 24.09.2021
Зеленский уверен, что покушение на Шефира - это цена за реформы, но реформ нет, считает политолог

Зеленский уверен, что покушение на Шефира - это цена за реформы, но реформ нет, считает политолог

13:57 27.08.2021
На протяжении 30-ти лет у Украины была благоприятная геополитическая ситуация – политолог

На протяжении 30-ти лет у Украины была благоприятная геополитическая ситуация – политолог

17:55 01.03.2021
В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

17:37 12.02.2021
В Украине стартовал процесс укрепления президентской вертикали – политолог

В Украине стартовал процесс укрепления президентской вертикали – политолог

11:16 20.11.2020
ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

16:27 21.10.2020
Избрание Кличко мэром в первом туре является единственным способом поломать план "Слуги народа" по срыву второго тура - эксперт

Избрание Кличко мэром в первом туре является единственным способом поломать план "Слуги народа" по срыву второго тура - эксперт

17:31 20.10.2020
В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

15:58 20.10.2020
Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественники считают неэффективными расследования незаконного лишения свободы украинцев в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины

Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

Вузы смогли адаптироваться к новым условиям работы во время пандемии COVID-19 – представители украинских университетов

Рестораторы выступают за отмену арендных платежей для заведений общепита во время локдауна

Основатель сети ресторанов MAFIA хочет вакцинировать от COVID-19 около 90% сотрудников до ноября

НАБУ затягивает расследование по подозрению брата главы ОАСК Зонтова, так как не сможет доказать его вину в суде – адвокат

Система готова к запуску реимбурсации инсулинов через НСЗУ с 1 октября – врио главы службы

Более четверти украинцев за автономию ОРДЛО, столько же за их изоляцию – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА