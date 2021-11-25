В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира проводятся обыски у лиц, которые стреляли из охотничьего оружия патронами, аналогичными при использовании во время преступления сообщили в Офисе генпрокурора.

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел из охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора в четверг.

По информации Офиса генпрокурора обыски прошли также в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом. "В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области около 10:20 был совершен обстрел автомобиля, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Был ранен его водитель.

Правоохранители рассматривали такие основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которым мы работаем", - сказала она на брифинге в Трускавце.

Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что эта покушение могло быть постановкой.