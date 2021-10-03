Зеленский считает, что исполнителей нападения на Шефира найдут

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительные органы смогут найти исполнителей покушения его помощника Сергея Шефира.

"Было покушение на убийство - это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею право озвучивать, пока идёт следствие. Я считаю, что исполнителей найдут", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

"Я не могу говорить о заказчиках - мне сложно сказать, идёт следствие: в правоохранительные органы много людей вызваны с очень известными именами, с кем-то не общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает", - добавил глава государства.

Вместе с тем он подтвердил, что Шефир встречался с украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым, потому что "было несколько сложных моментов, много энергетических моментов, много вызовов, много "угольных" проблем, когда что-то мы ожидали, а что-то недоожидали".

При этом Зеленский сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что не владеет информацией о том, встречался ли его помощник в другими "олигархами" и вызывали ли их на допрос в правоохранительные органы.