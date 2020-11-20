ЦИК официально засвидетельствовала лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах - политолог

Размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии результаты местных выборов резко отличаются от медийной картинки, которую рисуют владельцы каждого отдельного медиа. Некоторые политические силы поспешили объявлять себя победителями, так как официальные подсчеты упорно свидетельствуют - победили на местных выборах партии "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Если взглянуть именно на результат партий, то на первом месте "Слуга народа". Вторая среди партий - "Батькивщина". Она занимает первое место среди оппозиционных сил и имеет равноразделенную поддержку по стране - это хороший запас на новый электоральный цикл. Особенно, если будет уделено гораздо больше внимания с избирателями в городах", - написал политолог Олег Саакян на своей странице в Facebook.

По его убеждению, "Батькивщина" имеет значительный потенциал и может его стабилизировать, если продолжит поддерживать ФОПы и занимать конструктивную позицию по мерам борьбы с пандемией COVID-19.

"Партийная машина "Батькивщины" подтвердила свою эффективность на выборах, поэтому тем, кто в очередной раз списывал Тимошенко, на Туровской (штаб партии "Батькивщина" - ИФ) охотно выпишут персонального "облизня", - написал Саакян.

Согласно обнародованным Центральной избирательной комиссией данных, официальными победителями местных выборов среди партий стали президентская политсила "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Слуга народа" набирает 17,5% голосов и получает более 5800 мандатов. Второе место среди всех и первое среди вневластных партий занимает "Батькивщина" - команда Тимошенко получила 12,5%, ее будут представлять почти 4100 депутатов.