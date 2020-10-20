В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде сосредоточился на нескольких фундаментальных вопросах, которые являются выигрышными для него и партии "Слуга народа" в рейтинговом и электоральном плане, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"В послании, по сути, не было фундаментальных глобальных вопросов, кроме нескольких. Президент касался "выигрышных" тем, которые можно положить на политический или электоральный "депозит" "Слуги народа" и президентской команды. И на это сразу обратили внимание оппоненты и критикуют, почему ничего не было сказано об экономике. А что можно сегодня говорить об экономике?", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Карасев отметил, что первый из таких вопросов – перемирие на Донбассе. "Но, понимая, что на Донбассе дело может идти к длительному перемирию и замораживанию по разным вариантам, и что эту тему дальше сложно будет использовать для внешней политики и поддержки со стороны западных партнеров, создается "Крымская платформа", - указал он.

По его мнению, если на Донбассе существует режим тишины, то та же Германия и Франция и их лидеры могут говорить, что есть определенные успехи, и этот вопрос не будет сильно беспокоить их дипломатию.

"А вот с Крымом можно дальше эту карту разыгрывать, для санкционного давления на Россию, увеличения военной помощи, на модернизацию военно-морского флота", - добавил политолог.

Карасев считает, что последние визиты Зеленского в Великобританию, Турцию, Польшу являются проявлением формирования новой конфигурации внешней политики Украины. "Этим визитам не случайно уделялось так много внимания со стороны власти. Это говорит о том, что немцы и французы уходят как бы так в сторону, а на первый план выходит та же Британия, у которой уже нет никаких обязательств перед ЕС, но есть свои амбиции в духе традиционной имперской британской внешней политики", - пояснил он.

Эксперт также оценил послание президента к Раде не как классическое, а "скорее отчетно-выборное выступление".

"Потому что перед выборами надо было поднять ставки в игре, отчитаться о проделанной работе, перебить тренд на критику власти. Ведь когда выборы – власть всегда критикуют. Чтобы эта критика не воплотилась в провальный результат "слуг народа", президент выступил с таким докладом. Он пытается сделать так, чтобы партия "Слуга народа" не получила негативный результат, а тем более – катастрофически негативный результат", - отметил он.

Карасев обратил внимание, что Зеленский продолжает наступать на так называемые "бывшие элиты".

"Много упреков, месседжей, что "нам удалось сделать больше за полтора года, чем вам за многие годы". И пока это такой беспроигрышный вариант, потому что из "новых" у него конкурентов нет. Из "бывших" есть, но эти оппоненты не опасные для него. И он может их дальше "обстреливать" из разных видов информационного и словесного оружия. И это работает. А кто-то из "новых" лидеров пока не появился, поэтому и рейтинг у президента пока приличный, держится на уровне первого тура выборов 2019 года", - подчеркнул он.

Кроме того, политолог отметил апелляцию главы государства к вопросу народовластия, противопоставлению "бывших элит" и "истинного народовластия, которому привержен президент".