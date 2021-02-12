Политика

17:37 12.02.2021

В Украине стартовал процесс укрепления президентской вертикали – политолог

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В Украине стартовал процесс укрепления президентской вертикали – политолог

Укрепление президентской вертикали в Украине происходит путём кадровой чистки команды президента Владимира Зеленского, блокировке телеканалов и ослабления роли правительства, считает политолог и директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасёв.

"Первый этап в этом процессе - кадровая прочистка команды Зеленского, другими словами, санитария. Началось это с исключения Дубинского. Во-вторых, с блокировки "блицкригом" каналов Тараса Козака, причём, так, что никто не успел опомниться и сформировать протестный ответ", - сказал Карасёв в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Чем закончится социально-политическое обострение – сменой правительства или досрочными выборами парламента?".

Он добавил, что весомую роль играет и "неукрепление правительства", а также "фигура главы Верховной Разы Дмитрия Разумкова".

"В этот же кейс входит и Разумков, потому что есть недовольство спикером, есть требование, чтобы он был абсолютно лоялен команде президента и был встроен в неё и ее дисциплину. Это всё приводит к тому, что слухи о возможной замене Разумкова небеспочвенны", - предположил политолог.

По его словам, "на главу Верховной Рады в лице Дмитрия Разумкова уже есть виды у многих политических игроков, которые либо недовольны своей ситуацией, либо недовольны тем, что их ожидания о том, что власть в Украине скоро "рассыплется", не реализуется, а стало быть, это многим не нравится".

"Конечно, есть трудности с тем, как отставить Разумкова, учитывая что в Верховной Раде есть силы, которые не заинтересованы, чтобы главной Верховной Рады был Стефанчук, абсолютно встроенный с дисциплинарную команду Зеленского. Но если поставить жестко вопрос, то замена Разумкова на Стефанчука возможна, но пока решили поставить на паузу и посмотреть: выдержит ли этот испытательный срок Разумков. Ну, и нужно понимать, что он пришёл в большую политику вместе с Зеленским, который его привел, сделал главой парламента. Поэтому, наверное, ждут ответной лояльности, благодарности от Разумкова", - разъяснил политолог.

"Проблема не в том, останется ли он (Разумков – ИФ) спикером или нет. Это тенденция, которая означает, что не потерпят в команде Зеленского автономной игры и интересов. Либо ты в команде, либо нет", - подытожил Карасёв.

Теги: #политолог #карасев
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