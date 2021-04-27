Зеленский и Путин могли бы найти при встрече решение по Донбассу, когда нормандский формат и минский процесс не дают результата - политолог

Президенты Украины и России могли бы найти решение по урегулированию ситуации на Донбассе при личной встрече, учитывая, что Нормандский формат и Минские соглашения не дают результата, считает политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

«Если Нормандский формат и Минский процесс не дают результата, то можно попытаться решить вопрос один на один. Мог посоветовать что-то Макрон на встрече с Зеленским в Париже. Меркель скоро уйдет. Спецпредставителя США по Донбассу пока тоже нет. Поэтому ряд обстоятельств уже вели к тому, что такая встреча Украиной вполне логично инициировалась, учитывая, что Зеленскому нужен мир и он не собирается наблюдать военное обострение на границах Украины, ухудшение положения. Он президент мира и настойчиво пытается его добиться», - заявил Карасев в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что «несмотря на многие предупреждения, что это не нужно Зеленскому встречаться с Путиным, поскольку за этим якобы стоит слабость Украины, не совсем это так».

«В Украине есть тоже сильная позиция. Главное – должен быть результат. Поэтому всегда можно найти тысячу причин, почему не нужно ехать, но президент (Зеленский – ИФ) на то и президент, чтобы искать не причины, а возможности», - отметил Карасев.

По словам политолога, «Путин никогда не будет публично заявлять, что собирается обсуждать тему Донбасса или тему важности поставок Украиной днепровской воды в оккупированный Крым, однако это злободневная тема, однако у Украины есть маневр».

«Так или иначе, все проблемы в двусторонних отношениях завязаны на теме Крыма и Донбасса. Решить проблемы без прояснения ситуации на двустороннем трэке невозможно. Они будут постоянно присутствовать. Военное обострение будет периодически возникать в повестке. Однако можно выйти, может, и не прямо, а по касательной – на проблему Донбасса. Если будет принято решение ехать, то можно будет при личной встрече «выбить» важные вопросы, которые выходят за рамки того, что предлагает Россия. Хотя вряд ли об этом будут говорить публично», - подытожил Карасев.