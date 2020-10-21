Выборы

Выборы

16:27 21.10.2020

Избрание Кличко мэром в первом туре является единственным способом поломать план "Слуги народа" по срыву второго тура - эксперт

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Избрание Кличко мэром в первом туре является единственным способом поломать план "Слуги народа" по срыву второго тура - эксперт

Проект постановления от "Слуги народа" о переносе второго тура местных выборов направлен против мэра Киева Виталия Кличко - благодаря этому документу партия власти хочет забрать у него статус законного мэра, назначив своего главу Киевской городской государственной администрации управлять столицей, считает политолог Алексей Голобуцкий.

"Что касается Киева, здесь план "слуг" очень прост: "подвесить" легитимность статуса Кличко и управлять городом через своего назначенного главу КГГА. Единственное, что может им помешать, - это если киевляне выберут Кличко в первом туре", - написал Голобуцкий на своей странице в Facebook.

По его словам, партия власти катастрофически потеряла доверие и "проигрывает с треском местные выборы": судя по социологии, у "Слуги народа" очень мало шансов провести своих мэров областных центров, "это будет первый подобный провальный прецедент за все 30 лет независимости".

"В результате власть Зеленского решила просто в ручном режиме отменить демократическую процедуру выборов и не позволить горожанам выбрать - точнее, переизбрать - своих мэров. Не важно, чего там хотят избиратели - главное, что власть не хочет подтверждения полномочий местной власти", - резюмирует Голобуцкий.

Как сообщалось, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив такой шаг пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

Теги: #политолог #выборы #второй_тур

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