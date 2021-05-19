Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Киев. 19 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 45% украинцев считают, что украинский бизнесмен и нардеп Виктор Медведчук должен понести уголовное наказание и отсидеть максимальный срок, предусмотренный законодательством Украины за преступления, в совершении которых его обвиняют, без возможности обжалования приговора.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Оценка последних новостей и событий. Отношение украинского общества к развитию ситуации вокруг дела Виктора Медведчука", презентованного в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" аналитическим центром "Украинский институт будущего".

По данным соцопроса, 23% респондентов считают, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание и стать ценным обменным фондом на украинских патриотов, 20% уверены, что его следует лишить украинского гражданства и депортировать в Россию, 7% считают, что он должен быть оправдан и восстановлен во всех своих правах и лишь 5% уверены, что он должен получить условный приговор, если российское руководство пойдет на уступки.

При этом 24% респондентов не определились с позицией в отношении Медведчука по указанному вопросу.

В то же время, 40% опрошенных считают, что суд над Медведчуком превратится в цирк, 15% уверены, что суд будет долгим, а его результатом станет оправдательный приговор, 14% считают, что в результате долгого суда Медведчук получит условный срок заключения и по мнению 8% респондентов, суд будет долгим, но с реальным сроком заключения по итогу. Лишь 6% считают, что суд будет быстрым – с реальным или условным сроком заключения либо с оправдательным приговором. 17% респондентов не определились.

Кроме того, 67% опрошенных считают, что мера пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку не соответствует тяжести подозрения в государственной измене, 29% считают, что скорее не соответствует, 11% считают, что соответствует, 17% респондентов уверены, что Медведчука должны были выпустить из зала суда и 17% не определились.

Также 44% считают, что уголовное дело должно быть возбуждено и в отношении супруги Медведчука Оксаны Марченко, 29% с этим не согласны и 24% не смогли определиться.

При этом, 33% опрошенных украинцев считают Медведчука политиком, который ненавидит все украинское и мечтает, чтобы Украина стала частью России, 25% считают его бизнесменом, для которого политика – деньги, 16% видят в нем предателем интересов Украины и профессиональным российским шпионом.

Одновременно 9% опрошенных признались, что считают Медведчука профессиональным и прагматичным политиком и юристом, у которого собственное видение вектора развития успешной Украины, 2% назвали его патриотом Украины, а 15% так и не смогли определиться с однозначной позицией по данному вопросу.

Социологический опрос проведен в период с 15 по 17 мая методом онлайн-опроса по структурированной анкете. Объем выборки составил 1200 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая ошибка с вероятностью 0,95% не превышает 3,5%.