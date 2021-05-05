Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной" – опрос

Киев. 5 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более половины украинцев (60,6%) называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной", свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая 2021 года.

Вместе с тем, по данным исследования, презентованного на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, значительно меньше тех, кто считает войну 1941-1945 года частью (эпизодом) Второй мировой войны (35,4% респондентов).

В то же время 65,7% опрошенных придерживаются точки зрения, что во время войны украинцы освобождали свою землю, воевали за собственные интересы, а 21,3% респондентов считают, что в составе советских войск украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы.

"Украинская социологическая группа" провела опрос во всех областях Украины, за исключением АР Крым (в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на подконтрольной территории). Всего было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.