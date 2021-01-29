Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

Киев. 29 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Контрабанда стала частью жизни украинцев, ведь население Украины преимущественно оправдывает "контрабандные схемы", имея с них выгоду, отмечает эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич, комментируя результаты проведенного UIF социсследования.

В пятницу в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" Украинский институт будущего представил результаты социологического исследования на тему: "Контрабанда в период пандемии".

"По результатам опроса, в легальности товаров повседневного спроса в своем пользовании уверены 56,5% жителей Украины (47,2% жителей приграничных территорий). В 2019 году показатели были 46,2% и 42,2% соответственно. Положительная динамика прослеживается как в общих данных по стране, так и в приграничных областях", - сказал Тышкевич.

Вместе с тем, он добавил, что есть неутешительные новости, поскольку население все же оправдывает контрабандные схемы, имея с них прибыль, а уровень критического отношения к этой проблеме низкий.

"Например, только 5% работников захотели бы уволиться из компании, которая занимается контрабандой, 5% написали бы анонимное письмо и только 3,4% предложили бы свою помощь в препятствовании противоправной деятельности. В общем, лояльное отношение граждан к контрабанде часто вызвано кризисом на рынке труда, особенно на приграничных территориях", - отметил Тышкевич.

По его словам, население преимущественно отмечает уменьшение количества контрабандных товаров в торговле. Однако граждане продолжают массово перевозить товары через границу в виде личной клади.

"Наибольшее количество граждан вовлечено в т.н. схемы "пиджаки", когда граждане перевозят товары через границу в виде личной клади. Эта схема продолжает функционировать и во время пандемии, то есть с марта 2020 года, но сама является большой по объему. Хотя все остальные схемы, в подавляющем большинстве, продолжают действовать ", - прокомментировал эксперт.

Также Тышкевич рассказал, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в международную торговлю. Это проявилось, в частности, в уменьшении количества импортных товаров в торговых точках на территории Украины и в увеличении их цены.

Исполнительный директор UIF Вадим Денисенко отметил, что контрабанда это - политический вызов для Украины, но государство ничего не делает уже несколько лет подряд для его преодоления.

"Государство не замечает таких проблем как контрабанда, так как на протяжении последних 4 лет сменилось 4 руководителя таможни, но НАБУ открыло только одно уголовное дело, и это было еще во времена (президентства Петра - ИФ) Порошенко. Однако это - прямая подследственность НАБУ. Создается впечатление, что эта тема табу для подопечных (директора НАБУ - ИФ) Артема Сытника", - заявил Денисенко.

Украинский институт будущего начал проект исследования контрабанды при поддержке PMI Impact в 2019 году. В 2020-2021 годах, по словам спикеров мероприятия, Институт начинает второй этап, во время которого будет глубже проанализирована механика процессов и оценена динамика контрабанды.