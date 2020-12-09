Пресс-конференции

14:21 09.12.2020

Группа депутатов предлагает создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию

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Группа депутатов предлагает создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию

Группа депутатов предлагает создать в Украине Государственную жилищно-коммунальную инспекцию для контроля за предоставлением жилищно-коммунальных услуг, управлением жилого фонда и для защиты прав совладельцев многоквартирных домов и потребителей услуг.

"Мы с коллегами зарегистрировали два законопроекта, №№4303 и 4304, в которых говорится о том, что в нынешних условиях мы предлагаем создать госорган – государственную инспекцию, которая занималась бы вопросами жилищно-коммунальных услуг и максимально решала бы проблемы потребителей услуг и проживающих в устаревшем жилом фонде", – сообщила одна из инициаторов законопроекта, народный депутат Елена Шуляк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Законопроект №4303, помимо создания госинспекции, также предусматривает внесение изменений в соответствующие законы в сфере ЖКХ для определения полномочий нового органа и порядок осуществления функции государственного контроля и надзора. Законопроект №4304 также предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях для урегулирования полномочий госинспекции в отношении правонарушителей законодательства в сфере ЖКХ.

Необходимость создания органа для реализации политики и контроля в сфере ЖКХ, в том числе формирования тарифов, также возникла в связи с передачей полномочий на места вследствие реформы децентрализации, пояснила Шуляк.

По словам одного из инициаторов законопроекта, народного депутата Алексея Кучеренко, помимо контроля за предоставлением услуг инспекция будет выступать "адвокатом" потребителя и защищать его интересы во время общественных обсуждений по утверждению тарифов на коммунальные услуги.

При этом деятельность субъектов природных монополий, в частности в сфере электроэнергии и газоснабжения, останется в ведении Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, речь пойдет об услугах теплоснабжения, водоснабжения, обращения с отходами и об управлении домом (…) Эти сферы будут основными для будущей комиссии", – отметил Кучеренко.

"Это будет непростой путь, но я надеюсь, что вместе со средствами массовой информации, с депутатами городских советов, которые обещали своим избирателям защитить их, мы как можно быстрее и эффективнее сделаем эту дискуссию публичной и прозрачной, чтобы не возникало вопроса: это действительно защитник потребителя или очередной коррупционный орган", – резюмировал он.

Теги: #жилье #пресс_конференция #инициатива #инспекция
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