Более 3/4 украинцев считают актуальным решение вопросов безбарьерности в стране – опрос

Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 77% украинцев считают актуальным решение вопросов безбарьерности в Украине, 56% оценивают уровень инклюзии в Украине как низкий или очень низкий, о чем свидетельствуют результаты первого общенационального исследования о проблеме безбарьерности, инициированного супругой президента Украины Еленой Зеленской и Офисом президента, и проведенного Киевским международным институтом социологии.

64% украинцев считают, что больше всего сталкиваются с барьерами в обществе бездомные, 58% считают, что это люди с инвалидностью, 57% - бывшие заключенные, 47% - люди в возрасте 55 лет и старше, 34% - люди, у которых есть особые черты во внешности или поведении, 21% - представители ЛГБТ-сообщества.

65% опрошенных считают, что инфраструктура их населенного пункта в основном или полностью не удовлетворяет потребности всех категорий населения, 26% считают, что эта инфраструктура в целом или полностью удовлетворяет потребности всех.

58% населения считают, что в течение последних 2-3 лет никаких изменений в вопросах инфраструктуры не произошло, 18% респондентов увидели улучшение, а 12% увидели ухудшение ситуации.

Основными барьерами инфраструктуры, по мнению украинцев, является отсутствие удобных маршрутов для маломобильных групп населения (40% считают, что эта проблема присутствует в их населенном пункте), бюрократия (40%), отсутствие съездов и пандусов (37,5%), отсутствие общественных туалетов (35%), непонимание потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп (34%), отсутствие у населения культуры/знаний обращения с людьми с инвалидностью (31,5%), предвзятое отношение со стороны обслуживающих профессий - 23,4%, транспортные барьеры: передвижения по городу - 21,7%.

Только 27% респондентов считают, что сфера образования частично или полностью удовлетворяет потребности уязвимых групп населения, 45% считают, что в основном или полностью, не удовлетворяет, 28,5% не определились по этому вопросу.

74% украинцев считают актуальным вопрос приведения учебных заведений/сферы образования населенного пункта в соответствие с принципами безбарьерности.

В сфере образования наиболее распространенными проблемами являются предвзятое отношение к детям с особыми образовательными потребностями со стороны других детей (24% считают, что такая проблема имеет место), отсутствие в учебных заведениях пандусов, лифтов и т.д. (22%), трудность сочетания специальных программ для обучения детей с нарушениями зрения, слуха и т.д. с программами обучения детей без таких проблем (20%), предвзятое отношение со стороны родителей других детей (20%), отсутствие специальных программ для обучения детей с ментальными проблемами (19%), отсутствие материально-технической базы для работы с детьми (19%), наличие буллинга в образовательных учреждениях – 12,5%, отсутствие дружественного свободного пространства в образовательных учреждениях – 11,5%, что система питания в заведениях не учитывает потребности детей - 11,3%, отсутствие учебных программ по пользованию новыми электронными сервисами - 22,5%.

69% респондентов считают, что в целом сфера трудоустройства в их населенном пункте не является безбарьерной.

Основными барьерами в сфере трудоустройства является то, что работодатели не готовы брать на работу людей с инвалидностью и людей старшего возраста (58% респондентов считают это проблемой в своем населенном пункте), отсутствие или малое количество оборудованных рабочих мест для людей с инвалидностью (51,5%), работодатели не готовы обустроить рабочее место для человека с инвалидностью (48%), сами старшие люди не верят, что могут работать (что нужны кому-то) - 29,6%, предвзятое отношение к людям с инвалидностью со стороны работодателей/коллег (28%), сами люди с инвалидностью не верят, что имеют возможность работать (21,5%), в Центре занятости людям с инвалидностью предлагают только низкоквалифицированные вакансии с низким уровнем оплаты (20%), отсутствие сервисов для людей старшего возраста: сервисы поиска работы, переквалификации и т.д. - 39,4%.

78% украинцев считает, что именно местные органы власти в первую очередь должны заниматься решением вопросов безбарьерности, 15% считают, что это должен делать бизнес. 66% украинцев считают, что именно государственные органы власти в первую очередь должны заниматься решением вопросов безбарьерности, 8% предлагают активно приобщать к процессу общественные организации и граждан.

В рамках исследования было опрошено 1809 респондентов методом face-to-face интервью с использованием планшетов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, и АР Крым. Дополнительно было опрошено 360 человек, среди которых люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, беременные, мамы с колясками.

Кроме того, был проведены 6 фокус-групп с различными категориями населения (со сложностями в опорно-двигательном аппарате, с нарушениями зрения, люди, которые живут сами), и 10 глубинных интервью с представителями уязвимых групп и экспертами (в вопросах доступности в городской среде, семейным врачом, социальным работником).