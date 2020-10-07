Координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" заявляет о преследованиях и намерена просить госохрану

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Председатель ОО "Точка роста, образования и науки", координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Благодетелева-Вовк намерена просить правоохранительные органы предоставить ей государственную охрану в связи с преследованиями ее неизвестным лицом.

"Мы будем, я надеюсь, с моим адвокатом вести переговоры со следователем, чтобы мне была предоставлена государственная защита (охрана - ИФ)",- сообщила Благодетелева-Вовк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Она рассказала, что с середины июня текущего года после того, как она обратилась в Министерство образования и науки по поводу выявленного плагиата в работах на тот момент ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета (врио. министра образования и науки ИФ), против нее начались "киберпреследования в сети Фейсбук".

"11 раз я была в "банах", то есть меня блокируют постоянно за несуществующие нарушения", - отметила активистка.

По ее словам, с июля на ее электронный адрес, в Телеграмм-канал стали поступать угрозы изнасилования от неизвестного лица. "После того, как я заблокировала Телеграмм-канал... поступали сообщения с разных аккаунтов с угрозами изнасилования, присылали фото моего дома и подъезда. Он... следит за мной, фотографирует. Оставляет в двери записки непристойного характера", - рассказала она.

Благодетелева-Вовк также рассказала, что недавно в электронных СМИ появилась неправдивая информация, что она якобы имела судимость.

"Я буду подавать исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации на всех, кто брал участие в распространении вранья",- заявила она.

Координатор инициативы "Дисергейт" считает, что против нее ведут "системную деятельность". При этом она подчеркнула, что не может утверждать, связана ли ее общественная деятельность с фактами преследования, а доказать это или опровергнуть смогут только представители правоохранительных органов.

Как сообщила адвокат Лидия Дмитрусь, заявление в национальную полицию Благодетелева-Вовк написала 2 сентября и только 13 сентября оно было внесено в государственный реестр досудебных расследований. "По состоянию на сегодня проводится досудебное расследование по 182-й статье, ч.1 - неприкосновенность частной жизни. Хотя Светлана требовала квалификацию по 153-й - сексуальное насилие. Я думаю, что в досудебном расследовании мы будем все-таки просить переквалифицировать (статью - ИФ), потому что она предусматривает большую ответственность", - сказала она.

По словам руководителя проектов Центра прав человека "Zmina" Людмилы Янкиной, ст.182 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.