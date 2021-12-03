Рада отправит Зеленскому запрос о предоставлении госохраны экс-разведчикам, документировавшим участие российских военных и наемников в войне против Украины

Верховная Рада поддержала и отправила президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос народного депутата Романа Костенко (фракция "Голос") о предоставлении государственной охраны экс-сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны, которые проводили разведывательные мероприятия по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", запрос Костенко поддержали 236 народных депутатов, а отправку его президенту - 239.