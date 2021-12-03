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12:58 03.12.2021

Рада отправит Зеленскому запрос о предоставлении госохраны экс-разведчикам, документировавшим участие российских военных и наемников в войне против Украины

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Рада отправит Зеленскому запрос о предоставлении госохраны экс-разведчикам, документировавшим участие российских военных и наемников в войне против Украины

Верховная Рада поддержала и отправила президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос народного депутата Романа Костенко (фракция "Голос") о предоставлении государственной охраны экс-сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны, которые проводили разведывательные мероприятия по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", запрос Костенко поддержали 236 народных депутатов, а отправку его президенту - 239.

Теги: #госохрана #рада #гур_минобороны #разведчики
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