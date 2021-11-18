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18:32 18.11.2021

Лещенко единственный среди министров имел охрану УГО из-за предыдущих покушений

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Лещенко единственный среди министров имел охрану УГО из-за предыдущих покушений

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, планировалось покушение гражданкой Украины и гражданином США, был единственным украинским министром, находящимся под защитой Управления государственной охраны (УГО) из-за ранее совершенных на него покушений.

"Министр имеет охрану, предоставленную ему президентом. Это единственный министр, который имеет охрану УГО", - сообщила его пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В ведомстве также отметили, что пока не разрабатывают дополнительные меры безопасности для министра.

"По отношению ко мне было очень много разных угроз и непосредственно мне, членам моей семьи и по отношению к моим детям. Этот процесс он как бы постоянный", - сообщил Лещенко на брифинге министра внутренних дел Монастырского.

Теги: #госохрана #лещенко
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