ОАСК отказал в обеспечении иска Тупицкого против Управления госохраны

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) решил отказать в удовлетворении заявления главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором тот просил суд запретить Управлению государственной охраны (УГО) создавать ему препятствия для выполнения должностных полномочий главы КС.

Как сообщается на сайте ОАСК, на открытом судебном заседании в понедельник пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для обеспечения иска. "Истец не представил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения в данном деле", - говорится в сообщении.

По мнению суда, применение избранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

Подготовительное заседание по иску Тупицкого к УГО назначено на 24 февраля.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины. Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

21 января Тупицкий обратился к Зеленскому с открытым обращением, в котором заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками УГО, не допустившим его в здание КС, и попросил о привлечении их к ответственности, а 27 января обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по исправлению ситуации с блокированием работы суда сотрудниками УГО.

28 января Тупицкий подал на УГО в ОАСК иск из-за недопуска к исполнению им полномочий главы суда.