Дубилет отказался от госохраны, его сопровождают два частных охранника

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал Дубилет в эфире телеканала "ICTV" в воскресенье вечером.

В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Как сообщалось, в начале ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.