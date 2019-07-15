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18:11 15.07.2019

Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

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Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если будет доказано нарушение сотрудниками Управления Государственной охраны Украины правил дорожного движения, они будут привлечены к ответственности.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю всем: во время передвижения президента дорогами Украины едут два автомобиля - президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Видимо, поэтому Фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Зеленский указал, что такая ситуация, как ДТП в Запорожской области 14 июля, является недопустимой. "Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - отметил он.

Президент также прокомментировал затор на Позняках несколько дней назад. "11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено", - пояснил он.

Как сообщалось, 14 июля микроавтобус УГО Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Зеленского, попал в ДТП, при этом никто не пострадал.

"14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - сообщила пресс-служба УГО.

Отмечается, что автомобиля Зеленского среди попавших в ДТП машин не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

При этом, как утверждают некоторые СМИ, два автомобиля УГО пытались обогнать колонну автобусов предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" с детьми, которые ехали на отдых в лагерь.

Теги: #зеленский #дтп #госохрана
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