Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Киев. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду он обнародовал полученные от журналистов-расследователей документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины "Государственная измена". В частности, документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

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