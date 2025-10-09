Впровадження системи НАССР у закладах освіти — це питання безпеки дітей, а не формальності — думка експертів

Фахівці з освіти, права та харчової безпеки наголошують, що дотримання стандартів НАССР у школах і дитячих садках є обов’язковим і прямо впливає на здоров’я дітей. Кандидат юридичних наук, доцент, СЕО компанії E-Science Space і радниця Центру стратегічних інновацій та прогресивного розвитку Марина Дей підкреслила, що правові вимоги до впровадження системи НАССР закріплені у низці законодавчих актів.

"Підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та впровадження системи НАССР — це не право, а обов’язок, передбачений законом. Кожен директор школи фактично є оператором ринку харчових продуктів і несе персональну відповідальність за безпеку дітей", — наголосила вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Експертка також зазначила, що, згідно зі статею 325 Кримінального кодексу України, порушення санітарних норм може мати серйозні наслідки, аж до кримінальної відповідальності керівників освітніх закладів.

"Судова практика показує, що навіть відсутність правильно заповнених журналів НАССР або актів внутрішнього контролю може стати підставою для штрафів і дисциплінарних заходів", — зауважила Дей.

В свою чергу, експертка з впровадження системи НАССР Марія Набока звернула увагу, що ефективне впровадження системи неможливе без діагностичного аудиту.

"Слід починати не з паперів, а з аналізу реального стану закладу освіти. Тільки після аудиту можна зрозуміти, які ризики існують і які зміни потрібно внести", — сказала вона.

За словами експертки, однією з головних проблем залишається недостатня підготовка персоналу.

"Навчання — це дисципліна. Без розуміння системи ХАССП навіть найкраще обладнання не забезпечить безпеку харчування", — додала Марія Набока.

Керівниця адвокатського об’єднання "Рейвон" Лілія Воронюк наголосила, що відповідальність за порушення вимог безпечності харчових продуктів для керівників закладів освіти є реальною та багаторівневою.

«Якщо дитина в школі чи садочку отруїлася, це може мати не лише адміністративні, а й кримінальні наслідки. Сьогодні кожен керівник закладу освіти повинен усвідомлювати, що система НАССР — це не просто набір паперів, а правовий механізм, який захищає його самого і дітей», — зазначила вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна"

За словами Воронюк, система НАССР допомагає не лише запобігти харчовим отруєнням, а й мінімізувати ризики штрафів і репутаційних втрат.

«Коли заклад освіти належним чином впроваджує систему, він фактично створює для себе захисний щит: усе задокументовано, усі ризики відслідковуються, усі процеси під контролем. Це дає змогу не лише уникнути санкцій, а й підвищити довіру батьків», — додала вона

За її словами, лише протягом 2022–2024 років штрафи за порушення вимог системи НАССР отримали понад 900 юридичних осіб на загальну суму понад 30 млн грн, а за цей період було винесено 190 судових рішень щодо невиконання вимог законодавства у сфері безпеки харчування.

Представник компанії "Протех ІТ Україна" Ярослав Філатов підкреслив важливість технічної модернізації шкільних кухонь.

«На сьогодні лише невелика частина шкіл має сучасне професійне обладнання, яке відповідає вимогам НАССР. Багато процесів оновлення розпочалося завдяки ініціативі першої леді України, однак після початку повномасштабної війни темпи значно знизилися», — зазначив він.

Філатов порадив керівникам шкіл проводити регулярний аудит обладнання, щоб раціонально використовувати бюджетні кошти і уникати витрат на зайві закупівлі.

Керівниця адвокатського об’єднання "Рейвон" Лілія Воронюк нагадала, що адміністративні, цивільні й навіть кримінальні покарання можуть наставати не лише для постачальників, а й для закладів освіти, які не впровадили систему НАССР.

«Сьогодні відповідальність — це не лише юридичний термін, а реальність, що захищає життя і здоров’я дітей», — підкреслила вона.

В свою чергу, кандидат педагогічних наук, наукова співробітниця Інституту модернізації змісту освіти МОН України Олена Удалова представила спільну освітню програму підвищення кваліфікації педагогів «Система НАССР у закладах освіти».

«Ми створили навчальну програму, що навчає не лише теорії, а й практиці — розробці документів, роботі з кейсами, моделюванню ситуацій. Головна мета — сформувати культуру безпечного харчування у закладах освіти», — сказала вона.

Учасники пресконференції також презентували ініціативу "Харчова адвокація" — платформу, яка поєднує юристів, технологів і аудиторів для допомоги освітнім закладам та бізнесу у впровадженні системи НАССР (https://edu.centresipd.com/free-online-haccp-school).

«Безпечна їжа — це не вибір, а обов’язок. А ми — ті, хто стоїть на її захисті», — йдеться у презентації ініціативи.

Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) — це міжнародно визнана методологія управління ризиками, спрямована на гарантування безпечності харчових продуктів. Згідно із законодавством України, усі заклади освіти, які мають харчоблоки або працюють із постачальниками їжі, зобов’язані впровадити систему НАССР.