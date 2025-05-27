Ключ до перемоги України – у побудові суспільства з пріоритетом людської гідності, солідарності та відповідальності - експерти

Відповіддю на виклики, пов'язані з агресією Росії, яка в тій чи іншій формі буде продовжуватися ще тривалий час, може стати побудова в Україні стійкого суспільства, у якому людська гідність, солідарність та відповідальність стануть основою для прийняття рішень.

Про це йдеться у представлених на круглому столі в агентстві "Інтерфакс-Україна" аналітичних записках "Християнсько-демократична експертиза" у вівторок.

У заході взяли участь експерти з питань безпеки, політики та соціального розвитку, які зібралися на круглому столі "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей", щоб обговорити критично важливі для країни питання національної стійкості в умовах війни.

Зокрема, "Християнсько-демократична експертиза" охоплює чотири ключові сфери — економіку, політику, соціум та культуру, пропонуючи комплексний підхід до вирішення національних викликів через призму цінностей.

"Наше дослідження — це не просто аналіз проблем, а конкретні рекомендації, як побудувати суспільство, де людська гідність, солідарність та відповідальність стають основою для прийняття рішень (…) Сьогоднішнє дослідження — це результат багаторічної роботи над питанням: як побудувати суспільство, яке буде одночасно сильним і гуманним, захищеним і вільним", — зазначив голова Українського безпекового клубу та ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко, який представив документ.

Гончаренко окреслив ключові виклики: "В умовах безпрецедентних викликів, з якими стикається наша держава, питання національної стійкості набуває нового значення. Як сформувати ефективну модель суспільної згуртованості? Які механізми допоможуть Україні зберегти баланс між безпекою та свободою? Саме на ці питання ми сьогодні шукатимемо відповіді".

Координатор Ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин наголосив на важливості системного підходу: "Ми не можемо будувати національну стійкість фрагментарно. Потрібна комплексна стратегія, яка об'єднає зусилля держави, суспільства та кожного громадянина".

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, окреслив ключові виклики для держави: "Багато українців сьогодні прагнуть швидкого миру — це цілком природно. Але неприємна правда полягає в тому, що найближчі роки, а можливо й десятиліття, колишнього мирного життя вже не буде. Навіть якщо буде досягнуто якоїсь форми перемир'я, поки існуватиме росія в сьогоднішньому вигляді, вона нападе знову, як тільки відчує, що може це зробити. Не виключені загрози і від інших необачних сусідів".

Сергій Дем'янов, представник БО "Фонд дослідження майбутнього", акцентував увагу на інформаційній складовій: "Росія веде проти нас не просто військову агресію, а цивілізаційну війну, де дезінформація та маніпуляції — така ж зброя, як танки та ракети".

Координатор Ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин висвітлив проблеми стійкості української нації у війні, котра стала екзистенційним викликом для нашого суспільства та закликав не просто окреслити проблеми, а вийти на практичні моделі зміцнення стійкості через систему цінностей. "Стійкість — це не лише здатність витримувати тиск чи адаптуватися до стресу. Йдеться про характеристику соціальної тканини, яка охоплює довіру між громадянами та інституціями, готовність до самоорганізації, спільну відповідальність, здатність до критичного мислення й емоційної витривалості. В основі цього — система цінностей, які єднають людей і формують національну ідентичність" – наголосив Олексій Івашин.

Експерт також акцентував на моделі оборонної демократії, котра передбачає безумовне збереження всіх демократичних процедур та стандартів одночасно зі зміцненням єдності між усіма верствами українського суспільства – військовими, ветеранами та цивільними громадянами – як запоруки нашої перемоги та майбутнього процвітання.

Центральними пунктами оборонної демократії ветеран російсько-української війни Олексій Івашин назвав всебічну підтримку Сил оборони України, підвищення суспільної поваги до захисників держави, престижу військової служби та важливості виконання громадянських обов'язків.

Ветеран також вказав, що однією з відповідей на згадані виклики, є ротаційна модель військової служби, котра може бути справедливим і рівномірним навантаженням тягаря війни на все суспільство з метою відновлення сил українських оборонців.

Завершуючи захід, Гончаренко підсумував результати дискусії: "Сьогоднішня розмова показала, що в українському експертному середовищі є розуміння викликів та готовність шукати рішення. Ми не можемо дозволити собі розкіш чекати кращих часів для впровадження ціннісно орієнтованої політики. Війна — це не привід відкладати реформи, а стимул робити їх більш глибокими та системними".

Організатори повідомили, що матеріали дослідження "Християнсько-демократична експертиза" опубліковані для широкого обговорення, а Консервативна Платформа планує продовжити серію експертних дискусій щодо формування ціннісно орієнтованої політики для України.

Трансляція заходу доступна на YouTube-каналі Інтерфакс-Україна для всіх, хто не зміг взяти участь особисто, але зацікавлений у обговоренні шляхів зміцнення суспільної стійкості України.

Аналітичні записки "Християнсько-демократична експертиза" опубліковані на сайті Консервативної Платформи та доступні до скачування:

Захід, що тривав годину в інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", зібрав представників сектору безпеки та оборони, від представників влади до громадянського суспільства та експертного середовища. Організаторами виступили Консервативна Платформа (спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні) у партнерстві з Українським безпековим клубом.