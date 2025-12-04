Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 08.12.2025

До відома про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Які загрози для України створює динаміка зовнішніх і внутрішніх політичних процесів?"

1 хв читати

У понеділок, 8 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Які загрози для України створює динаміка зовнішніх і внутрішніх політичних процесів?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" - стратегічні цілі та очікування"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спроби тиску НАЗК на незалежність професії лобістів в Україні"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"

До відома про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Глобалізація російсько-української війни"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Діабет та війни: як інвестиції в охорону здоров’я рятують життя та підтримують економіку?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як українці ставляться до капіталізму?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА