Политика

17:52 29.11.2021

Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 2014 года, недопустимы – заявление "Евросолидарности"

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Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 2014 года, недопустимы – заявление "Евросолидарности"

Политическая партия "Европейская солидарность" возмущена попытками президента Владимира Зеленского построить в Украине авторитарный режим "лукашенковского" или "путинского" образца.

"Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. Украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский выбор, который Украина сделала во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит высокомерную модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова", - говорится в заявлении на сайте политсилы.

В "Еросолидарности" считают, что главная цель "политических репрессий Зеленского, до сих пор желающего увидеть на переговорах в глазах Путина мир", – дискредитировать тех, кто противостоял РФ с первого дня российской агрессии против Украины.

Также в партии считают возмутительным дело против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

"Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ГБР из-за волнений – а не слишком ли наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором?", - сказано в заявлении

Так, "Европейская солидарность" подчеркнула, что Государственное бюро расследований так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены по делу о задержании "вагнеровцев".

"Также ДБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато производит новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ. "Европейская солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не примет попыток разрушить свободу слова в Украине. Требуем от властей срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ о возбуждении абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова. Зеленский должен наконец-то усвоить, что Украина – не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не разрешат", - подчеркнули в партии.

Теги: #репрессии #политика #евросолидарность
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