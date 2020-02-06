Политика

17:54 06.02.2020

Кернес считает, что маршалы Жуков и Конев не должны подпадать под декоммунизацию

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Кернес считает, что маршалы Жуков и Конев не должны подпадать под декоммунизацию

Городской голова Харькова Геннадий Кернес считает, что памятники советским маршалам Георгию Жукову и Ивану Коневу должны быть включены в Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов и не подлежать декоммунизации.

"Если будет такой реестр и в него будут внесены фамилии полководцев и людей военных, которые защищали и освобождали (Украину в годы Второй мировой войны - ИФ), то они не подлежат декоммунизации. В данном случае мы говорим о Георгии Константиновиче Жукове (он освобождал Украину и Харьков в том числе), о маршале Коневе", - сказал Кернес в интервью youtube-проекту "Ходя слухи".

Как сообщалось, 22 января 2020 года Окружной административный суд города Киева по иску Харьковского городского совета обязал Кабинет Министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Теги: #декомунизация #кернес
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