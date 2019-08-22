Новгород-Северский горсовет отказался демонтировать мозаичные изображения Ленина и Сталина с водонапорной башни в центре города

Новгород-Северский городской совет Черниговской области отказался согласовывать демонтаж мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенных на водонапорной башне в центре города.

В частности, на последнее заседание Новгород-Северского горсовета выносился вопрос о демонтаже соответствующих мозаичных изображений в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", но всего несколько депутатов проголосовало "за", в связи с чем решение принято не было.

"На данный момент в ходе расследования уголовного производства решается вопрос о назначении искусствоведческой экспертизы с целью установления, являются ли указанные мозаичные изображения памятниками или памятными знаками, которые подлежат демонтажу", - сообщала пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько, комментируя решение горсовета в эфире телеканала "UA:Чернигов".

Как сообщалось, мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре г.Новгород-Северский на водонапорной башне 1901 года рядом с базарной площадью.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) констатирует, что данные мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть уведомлена еще в 2017 году. Также Институт обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с просьбой расследовать наличие портретов в городе.

Позже в сентябре 2018 года прокуратура Черниговской области открыла дело по факту пропаганды символики тоталитарного режима в Новгород-Северском. Также прокуратура направила письмо к горсовету с предложением провести демонтаж данных портретов.

В свою очередь, Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления, не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом.