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10:03 26.06.2019

Кличко пообещал обжаловать решение об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

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Кличко пообещал обжаловать решение об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

На решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, будет подана апелляция, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Мэр украинской столицы также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

"Во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.

Как сообщалось, днем ранее Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович также рассказал, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней.

"Получим полный текст, будем подавать апелляцию", – сказал он.

7 июля 2016 года Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект им.Степана Бандеры. За это решение проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании депутатов столичного горсовета, против не высказался никто.

В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название", позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

Теги: #киев #переименование #кличко #суд #декомунизация
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