Украинский институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

"Считаем, что судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу и принятия решения суда первой инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции признал установленными, а выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела", - говорится в апелляционной жалобе, которую цитирует пресс-служба Института нацпамяти.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" юрист УИНП Сергей Рябенко отметил, что жалоба была подана 31 июля.

"Когда будут слушания, пока неизвестно - еще срок на обжалование не истек. Очевидно, уже в сентябре, не раньше", - рассказал он.

Как сообщалось, 25 июня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Директор УИНП Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

7 июля 2016 года Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект им.Степана Бандеры. За это решение проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании депутатов столичного горсовета, против не высказался никто.

В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название", позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.