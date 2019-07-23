Политика

18:21 23.07.2019

Симоненко и КПУ хотят через суд отменить приказ Минюста о несоответствии закону о декоммунизации

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Симоненко и КПУ хотят через суд отменить приказ Минюста о несоответствии закону о декоммунизации

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко и Компартия подали иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить приказ Министерства юстиции Украины от 23 июля 2015 года о несоответствии деятельности, названия и символики КПУ требованиям закона о декоммунизации.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - сообщила пресс-служба суда во вторник о сути иска.

В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики").

В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине – КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

Теги: #декомунизация #кпу #симоненко
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