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16:03 06.11.2021

Умер народный депутат III и IV созывов Георгий Крючков

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Бывший народный депутат от Коммунистической партии Украины Георгий Крючков скончался в четверг, 4 ноября, в возрасте 92 лет.

"Сегодня 4 ноября ушёл из жизни светлый ,высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков - влиятельный политический деятель современной Украины", - написала в соцсети Facebook экс-нардеп Ирина Спирина.

В свою очередь, пресс-служба народного депутата фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича сообщила, что прощание с Крючковым состоялось в субботу, 6 ноября.

Георгий Крючков входил в состав Компартии с 1956 года, трижды становился депутатом Верховной Рады УРСР. В 1998 и 2002 годах избирался народным депутатом Верховной Рады Украины по спискам КПУ. Дважды становился председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны – в 1998 – 2000 годах и в 2002 – 2006 годах.

 

Теги: #крючков #смерть #кпу
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