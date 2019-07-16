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15:29 16.07.2019

КС признал конституционным закон о декоммунизации

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КС признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

По словам собеседника агентства, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона - признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды. Также равноценно нацистский тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.

В конце мая 2017 года в КС поступило конституционное представление 46 народных депутатов относительно конституционности данного закона.

Депутаты, в частности, считают, что положения закона нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам.

По мнению депутатов, закон о декоммунизации противоречит международным стандартам по обеспечению свободы слова, в частности, установленным в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Всеобщей декларации прав человека и гражданина от 10 декабря 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах.

Теги: #декомунизация #кс
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