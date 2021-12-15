Автор харьковского памятника Независимости работает над памятником Кернесу

Скульптор Александр Ридный работает над памятником городскому голове Харькова (2010-2020) Геннадию Кернесу, сообщает пресс-служба горсовета.

"Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2", – говорится в сообщении.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, посетившего мастерскую Ридного, Кернес будет изображен идущим.

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", - сказал Терехов.

Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.

Александр Ридный – известный харьковский скульптор, автор памятника Незалежности (Ника) на площади Конституции, памятников историку Дмитрию Багалю и математику Александру Ляпунову, которые установлены перед входом в Харьковский национальный университет им. Каразина, памятника Андрею Первозванному, памятника Велосипедисту, а также мемориального комплекса Жертвам Голодомора на окружной дороге.