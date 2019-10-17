Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничении монополий - Светличная

Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничение монополий, заявила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная на форуме "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении" в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Какой хочет видеть свою страну молодое поколение украинцев? Безусловно, это общество равных возможностей. Это отлаженная система социальных лифтов, которая не имеет негативных фильтров. В том числе, по гендерному признаку", - приводит слова Светличной пресс-служба Харьковской ОГА.

Отмечается, что Светличная стала одним из трех спикеров мероприятия, которое проходило в Третьем комитете ГА ООН.

"Приглашение в качестве спикера этого авторитетного мероприятия говорит о внимании и доверии со стороны международных партнеров к нашим действиям в Харьковской области, а также о том, что положительные тенденции в развитии региона не остались без внимания мирового сообщества", - отметила Светличная.

Она представила участникам мероприятия потенциал Харьковской области и отдельно рассказала о мерах, предпринимаемых в области для решения различных проблем по развитию региона. Кроме того, Светличная выделила тенденции развития современной Украины и рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении.

Как вице-президент Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы Светличная представила участникам мероприятия эффективны примеры взаимодействия различных стран с Советом Европы по решению различных проблем и улучшению взаимного сотрудничества.