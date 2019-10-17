Политика

11:23 17.10.2019

Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничении монополий - Светличная

1 мин читать
Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничении монополий - Светличная

Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничение монополий, заявила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная на форуме "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении" в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Какой хочет видеть свою страну молодое поколение украинцев? Безусловно, это общество равных возможностей. Это отлаженная система социальных лифтов, которая не имеет негативных фильтров. В том числе, по гендерному признаку", - приводит слова Светличной пресс-служба Харьковской ОГА.

Отмечается, что Светличная стала одним из трех спикеров мероприятия, которое проходило в Третьем комитете ГА ООН.

"Приглашение в качестве спикера этого авторитетного мероприятия говорит о внимании и доверии со стороны международных партнеров к нашим действиям в Харьковской области, а также о том, что положительные тенденции в развитии региона не остались без внимания мирового сообщества", - отметила Светличная.

Она представила участникам мероприятия потенциал Харьковской области и отдельно рассказала о мерах, предпринимаемых в области для решения различных проблем по развитию региона. Кроме того, Светличная выделила тенденции развития современной Украины и рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении.

Как вице-президент Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы Светличная представила участникам мероприятия эффективны примеры взаимодействия различных стран с Советом Европы по решению различных проблем и улучшению взаимного сотрудничества.

Теги: #светличная #монополия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 10.10.2019
Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

10:18 09.10.2019
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

14:02 02.10.2019
Group DF отрицает монополизм на рынке азотных удобрений и злоупотребление им

Group DF отрицает монополизм на рынке азотных удобрений и злоупотребление им

19:01 03.09.2019
Юристы не видят необходимости в отмене адвокатской монополии

Юристы не видят необходимости в отмене адвокатской монополии

12:54 02.09.2019
Ассоциация юристов Украины против отмены монополии адвокатов на представительство в судах

Ассоциация юристов Украины против отмены монополии адвокатов на представительство в судах

16:17 28.08.2019
На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

14:25 30.07.2019
АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

15:41 10.07.2019
Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

13:04 06.07.2019
Светличная обещает изменения в руководстве Харьковской ОГА и райгосадминистраций

Светличная обещает изменения в руководстве Харьковской ОГА и райгосадминистраций

14:35 20.06.2019
Глава обладминистрации не может подписать распоряжение о переименовании проспекта Жукова в Харькове

Глава обладминистрации не может подписать распоряжение о переименовании проспекта Жукова в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Рада приняла закон об обличителях коррупции

Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА