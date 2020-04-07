ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия во вторник, 7 апреля, на своём заседании зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом по итогам промежуточных выборов в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область).

"7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранную на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020г в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - сообщили в пресс-службе Центризбиркома во вторник вечером.