Адвокатура в Украине не готова к адвокатской монополии – мнение

Адвокатура в Украине не готова к адвокатской монополии, адвокатская монополия в Украине преждевременна, считает адвокат, советник ЮК "Правовой Альянс" Виталий Савчук.

"Адвокатскую монополию я вижу преждевременной, пока хотя бы на несколько из этих вопросов ответ не оказался утвердительным. Монополии должна предшествовать серьезная подготовка внутри самой адвокатуры", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Савчука, адвокатская монополия не гарантирует, что клиент получит качественную юридическую услугу.

"Когда я только начинал работать юристом, то удивлялся, когда слышал от оппонентов ссылки на нормы, которые давно уже утратили силу. "С их стороны это больше непрофессионально или неэтично?" – спрашивал я себя. Некоторые из них были адвокатами. Проблема адвокатской монополии всегда была скорее мировоззренческой, чем юридической", - сказал он.

Савчук отметил, что от реформы адвокатуры должен выигрывать конечный потребитель – клиент. Вместе с тем юрист задается рядом вопросов, в частности заметно ли увеличение качества предоставления юридических услуг за последние три-четыре года, эффективно ли адвокатура защищает адвокатов, права которых нарушает государство, действительно ли она никогда не злоупотребляет полномочиями в отношении самих адвокатов и гарантирует ли, что адвокатский экзамен никто не списывает, является ли сам адвокатский экзамен актуальным критерием.

"Стала ли адвокатура Украины настолько сильным репутационным институтом, что быть его частью стремится каждый юрист? Конечно, количество адвокатов выросло на десятки процентов за последние два года, предшествующие введению монополии. Однако именно такая неслыханная внезапная популярность этого статуса как раз и указывает, что далеко не все юристы стремились в адвокатуру, им пришлось к ней присоединиться, а также что огромный процент юристов не верил в реальную пользу от адвокатского статуса, и клиенты доверяли юристам не по причине наличия адвокатского свидетельства", - сказал он.

Савчук подчеркнул, что несмотря на ссылки "идеологов адвокатской монополии в Украине на западный опыт", этот опыт доказывает, что "монополия является не причиной, а следствием многолетней, или даже многовековой эволюции адвокатуры как гаранта профессионализма и защиты прав адвокатов от государственного произвола".

Юрист также выразил мнение, что вопрос адвокатской монополии можно решать без внесения изменений в Конституцию.

"Даже эти государства, адвокатуру которых иногда хочется назвать образцом, не решали вопрос монополии на уровне Конституции, так как для выдающихся Конституций адвокатская монополия – вопрос слишком производный и зависимый. Этот вопрос может решаться другими законами", - сказал он.

"Конечно, когда изменения в Конституцию – это вопрос сугубо парламентского большинства, а не правотворческой техники, то можно и школьные обеды имплементировать в основной закон, но я бы оставил такие реформы одной соседней стране", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, Министерство юстиции ожидает принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.

Ранее, в феврале 2020 года парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательно как закон законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии №1013.

Инициатор законопроекта президент Владимир Зеленский предложил парламенту отменить нормы, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде. В частности предлагается убрать из ст. 1312 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Автор законопроекта также предлагает изъять из переходных положений Конституции подпункты, содержащие даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы граждан в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

В сентябре 2019 года Верховная Рада направила законопроект №1013 в Конституционный суд, по которому КС 1 ноября предоставил заключение и признал его соответствующим требованиям ст.ст. 157 и 158 Конституции Украины.