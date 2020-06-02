Экономика

15:56 02.06.2020

АМКУ предварительно оценил действия ДТЭК в "Бурштынском острове" как монопольное злоупотребление, у ДТЭК есть месяц на формирование защиты

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АМКУ предварительно оценил действия ДТЭК в "Бурштынском острове" как монопольное злоупотребление, у ДТЭК есть месяц на формирование защиты

Антимонопольный комитет завершил стадию сбора и анализа доказательств в деле относительно действий АО "ДТЭК Захидэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне "Бурштинского энергоострова", предварительно оценив их как монопольное злоупотребление.

Согласно сообщению комитета во вторник, у ДТЭК есть месяц на формирование своей позиции защиты.

Как отмечает комитет, по предварительным результатам начатого в октябре 2019 года расследования группа "ДТЭК" в июле-октябре 2019 года занимала монопольное положение на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и балансирования в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки.

В частности, отмечает комитет, "ДТЭК Захидэнерго" с июля прошлого года уменьшала объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, чем был вызван рост объемов продажи на балансирующем рынке по более высоким ценам, а в июле-октябре устанавливала на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически не обоснованные цена на продажу ресурса.

"Такие действия ответчика в деле были бы невозможными при условии наличия значительной конкуренции на рынке, значит, они квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", – констатируется в сообщении АМКУ.

Теги: #монополия #дтэк #амку
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