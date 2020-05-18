Центральная власть сама отдает лидерство мэрам - Светличная

Из-за отсутствия сильных руководителей регионов, центральная власть сама отдает лидерство мэрам городов, заявила народный депутат и экс-руководитель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Региональная политика в Украине – не самое сильное звено сейчас. При отсутствии сильных лидеров в регионах власть сама отдает лидерство мэрам, бизнесменам или просто известным людям. В каждом регионе по-разному. А вот общее то, что практически везде главы областных государственных администраций откровенно слабы, не имеют авторитета и поддержки людей. Часто мэры даже не то, чтобы конкурируют с губернаторами, они просто вынуждены делать за них работу, а это зачастую воспринимается как конфликт. Очевидно, что если представители центральной власти в регионах не выполняют качественно свои функции, то, безусловно, эту нишу занимает кто-нибудь другой. Здесь же вопрос лидерства", - сказала Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий уверена, что руководители облгосадминистраций не имеют доверия граждан, а значит - не могут принимать необходимые региону решения.

"Ну а как может быть лидером в области губернатор, имеющий рейтинг 1-2%? Без доверия людей работы не будет. Мы же говорим о лидере в регионе, который должен уметь принимать эффективные решения, не боятся брать ответственность на себя, иметь поддержку людей. Да, конечно же, при этом, он должен соответствовать принципам человека, который его назначает – в данном случае это президент. Отсутствие такого подхода и порождает подобные ситуации. Это же не частный случай одних только Черкасс – это государственная проблема в целом. Подходить к ней нужно очень ответственно", - добавила экс-руководитель Харьковской ОГА.

Светличная также прокомментировала конфликт главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера с мэром Харькова Геннадием Кернесом и бизнесменом Александром Ярославским.

"Возможно, по форме Ярославский и Кернес были неправы, но по сути – это можно понять. Неорганизованность областной администрации сейчас у многих вызывает эмоции. Я разговаривала в тот день с Ярославским, он действительно был эмоционален в адрес областной администрации, потому что пытался помочь медицинской сфере как можно быстрее, а упирался в нерасторопность чиновников", - сказала депутат.



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