Светличная победила на промежуточных выборах нардепа в 179 округе с результатом 77,54% - результаты обработки ЦИК 100% протоколов

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%, свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на сайте ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

В Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.