Политика

17:22 14.02.2020

ЦИК зарегистрировала в 179 округе кандидата-двойника Юлии Светличной - КИУ

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ЦИК зарегистрировала в 179 округе кандидата-двойника Юлии Светличной - КИУ

Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в избирательном округе №1790 в Харьковской области кандидата-двойника экс-главы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной Яну Светличную.

Как сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу. "Как мы и предполагали ранее, ЦИК зарегистрировала в 179 округе "клон" Юлии Светличной – Яну Светличную", – написал Кошель, опубликовав ссылку на соответствующее решение ЦИК.

Гендиректор КИУ отметил, что сейчас власть стоит перед выбором: провести честные довыборы или обкатать технологии на местные выборы, как это было в Чернигове в 2015-м или в Мукачево в 2004-м. "Теперь выбор просматривается более четко и понятно. Ближайший месяц обещает быть жарким", – сообщил он.

По словам Кошеля, "это первый тест для новой власти в целом и ЦИК в частности на способность организовать демократический и прозрачный избирательный процесс".

Как сообщалось, промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта. По состоянию на утро среды ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов, среди которых экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка ("ВО "Свобода"), а также Виктория Алексейчук (Слуга народа), которая в июле 2019 года с небольшим отрывом проиграла парламентские выборы по 174 округу (Харьков) самовыдвиженцу Александру Фельдману

5 ноября Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу от партии Слуга народа, был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. Он сменил на этой должности Юлию Светличную, занимавшую эту должность с 15 октября 2016 года.

В октябре 2019 года Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако так и не была назначена на эту должность.

16 января ЦИК объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в округе №179.

20 января 2020 года Светличная заявила о сложении полномочий комиссии Харьковского облсовета по соцэкономразвитию, мотивировав это своими планами участвовать в выборах.

Теги: #светличная #киу #двойник
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