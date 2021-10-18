Пресс-конференции

13:22 18.10.2021

КИУ: внимание правоохранителей к органам местного самоуправлениям в 10 раз больше, чем к назначенным чиновникам - распорядителям бюджета

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Киев. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Под пристальным вниманием правоохранителей находится работа органов местного самоуправления, в то время как назначенные главы облгосадминистраций и служба автомобильных дорог являются основными распорядителями бюджетных средств, отмечают в Комитете избирателей Украины (КИУ).

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" генеральный директор КИУ Алексей Кошель рассказал, что КИУ провел анализ открытых судебных решений по проведению процессуальных решений в городских советах областных центров и облгосадминистрациях.

По словам Кошеля, в течение последнего года было много информационных сообщений об обысках и задержаниях в Киеве, Черкассах, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Черновцах.

"Определенную обеспокоенность вызывает то, что ряд местных глав, политических партий, которых они представляют, заявили о политически мотивированных действиях правоохранителей… Наша задача была - проанализировать судебные решения и сделать картину возможной предвзятости представителей правоохранительных органов", - отметил гендиректор КИУ.

Он уточнил, что исследование проводилось на основе анализа открытых данных, содержащихся на сайте "Судова влада" с 1 января 2020 года по сегодняшний день, анализировались судебные постановления по обыскам, изъятию имущества, задержанию лиц, временному доступу к документам, избранию меры пресечения. Всего было проанализировано 13 тыс. 218 судебных решений,

"Мы четко видим… принцип перевернутой пирамиды…фактически можем говорить о внимании правоохранительных органов к двум категориям: минимальном внимании к облгосадминистрациям и к службе автомобильных дорог и максимальном внимании на уровне местного самоуправления. То есть, фактически речь идет о пристальном внимании к избранным лицам и минимальном внимании к ОГА, службе автомобильных дорог – к назначенным лицам", - рассказал Кошель.

Он подчеркнул: "81% судебных решений касается именно уровня местного самоуправления. Значительно меньший показатель – это облгосадминистрации (16%) и только 3% - служба автомобильных дорог. То есть, более 80% судебных решений – обыски, аресты – это уровень самоуправления и только 20% - облгосадминистрация".

"Давление, внимание правоохранительных органов, судебные решения по отношению к местному самоуправлению, в то время как 80% средств у распорядителей облгосадминистрицй и службы автомобильных дорог...Внимание правоохранительных органов фактически в 10 раз больше, чем к назначенным лицам – главам ОГА и службе автомобильных дорог, которые являются распорядителями львиной части средств… В ОГА и службе автомобильных дорог… коррупцию просто не замечают ", - подытожил гендиректор КИУ.

По его словам, анализ судебных решений свидетельствует о том, что процессуальные действия в основном проводятся в организациях, которые владеют значительно меньшими бюджетными средствами.

Также гендиректор КИУ обратил внимание на то, что Киевгорадминистрация значительно лидирует по количеству процессуальных действий.

"Всплеск интереса правоохранителей к столице является чрезвычайно высоким…. В Киеве зафиксировано более 2 тысяч процессуальных действий, в то время как на втором месте - Одесская ОГА, где зафиксировано почти в 10 раз меньше процессуальных действий – только 234".

В свою очередь заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник добавила, что из более 13 тысяч проанализированных судебных решений только в 2% имели место приговоры суда.

"О чем это может говорить? О том, что дела были открыты, очевидно, с целью антипиара тех претендентов, которые шли на мэров городов в 2020 году", - сказала Линник.

Теги: #киу
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