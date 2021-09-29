Политика

13:25 29.09.2021

КИУ: Треть партий из зарегистрированных в 2020 году в Украине - региональные

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КИУ: Треть партий из зарегистрированных в 2020 году в Украине - региональные

В Украине в 2020 году зарегистрировали 16 новых политических партий, тогда как за предшествовавшие три года лишь семь, сообщил председатель Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"В Украине произошел очередной всплеск регистрации политических партий. В частности, в 2020 году, в Украине было зарегистрировано 16 новых политических партий… И мы отмечаем такую негативную тенденцию, что фактически треть из них – это так называемые региональные политические партии… Нет ничего плохого в том, что регистрируются политические партии, которые в своем названии указывают региональную принадлежность, но очень важно, чтобы у нас была сильная и стабильная партийная система", – сказал Кошель на презентации исследования КИУ "Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине" в среду.

При этом он обратил внимание на то, что в 2017 и 2019 годах были зарегистрированы только три новых политических партии, а в 2018-м – одна. Хотя, по словам главы КИУ, достаточно большое количество политсил регистрировались в предыдущие годы: к примеру, в 2016-м было 42 новые партии, а в 2015-м – 78.

"По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 365 политических партий. Это достаточно большое количество. Украина является один из лидеров в Европе по количеству политических партий. Однако стоит отметить, что не все они живут реальной партийной жизнью. Подавляющее большинство находится в формате "полной спячки" и мы можем смело классифицировать их как мёртвые политические партии, потому что достаточно часто они не принимают участие ни в общенациональных, ни в местных выборах", – уточнил Кошель.

По данным КИУ, на внеочередных парламентских выборах в 2019 году только 21 политическая партия обнародовала списки, то есть более 300 политсил проигнорировали эту форму прямого народовластия. Вместе с тем 194 партии заявили о своём участии в местных выборах в 2020 году, однако часть из них осуществляла свою деятельность формально и выдвигала незначительное количество кандидатов.

Теги: #партии #киу #кошель
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