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21:52 26.07.2021

В Раде фактически игнорируются законопроекты оппозиции – КИУ

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В Раде фактически игнорируются законопроекты оппозиции – КИУ

В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные представителями оппозиционных фракций, заявляет председатель Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов "Слуги народа", являются редкостью. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно не принципиальные документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются", - говорится в сообщении на странице КВУ в Facebook.

Так, КИУ проанализировал показатели законодательной работы фракций и групп Рады за время работы последней парламентской сессии (февраль-июль). Согласно анализу, всего за последние полгода было принято 65 действующих законов авторства народных депутатов.

Авторами абсолютного большинства законов (95%) стали народные депутаты фракции "Слуга народа": из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах. Таким образом, за последние полгода было принято лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа".

На втором месте по количеству принятых законов - группа "Довира" и ВО "Батькивщина". Депутаты указанных политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов. К примеру, депутаты ВО "Батькивщина" были среди авторов законов о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями (№2024), обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695), социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (№5415).

Народные депутаты "Оппозиционного платформы – За жизнь" присутствуют среди авторов 16 принятых законов. В частности, это законы относительно основных принципов молодежной политики (№3718), осуществления габаритно-весового контроля (№3742), предоставления населению культурных услуг (№4318), перечня документов, подтверждающих гражданство (№4355).

Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов (в частности, изменения в закон "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования - №4489-1 и по социальной защите граждан в случае наступления временной нетрудоспособности - №5187).

Депутаты группы "За майбутне" инициировали 11 принятых законов.

Меньше поддержанных законов во фракции "Европейская солидарность". Так, по данным КИУ, за полгода работы Верховной Радой было поддержано лишь 5 законов, среди авторов которых депутаты политсилы.

При подсчете учитывались только действующие законы авторства народных депутатов. Парламентарии разных фракций и групп могли быть среди авторов одних и тем же законов.

 

Теги: #рада #киу #законопроекты
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