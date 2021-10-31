События

11:59 31.10.2021

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая – КИУ

2 мин читать
Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая – КИУ

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят без серьезных нарушений, сообщил представитель ХОО Комитета избирателей Украины Виталий Носачов.

"Голосование идет в нормальном рабочем режиме, но очень-очень слабо", - сказал Носачов на брифинге в воскресенье.

По его словам, представители КИУ посетили участки в центральных районах города, но нигде по состоянию на 11:00 явка не достигла 10%.

"Явка чрезвычайно мала. Мы пока центр города объезжаем, до спальных районов не добрались. На данный момент в центральных районах (Киевский, Шевченковский, Основянский) явка чрезвычайно маленькая, даже с учетом того, что на местных выборах всегда явка меньше. Там, где мы побывали, нигде до 10% явка не дотянула", - сказал Носачов.

Он предположил, что крайне низкая явка может быть связана с рядом факторов. Во-первых, на местных выборах явка всегда ниже. Во-вторых, могло повлиять заявление народного депутата (слуга народа) Михаила Радуцкого о том, что на участки будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, Носачов не исключил, что на явку могла повлиять пандемия (болезни наиболее подвержены пожилые люди, которые, как правило, являются наиболее дисциплинированными избирателями).

Носачов подчеркнул, что в действительности для того, чтобы проголосовать на избирательном участке необходимы только паспорт и маска и призвал людей голосовать более активно.

"Очередей нет. Участки полупустые. Опасность (заразиться в результате нахождения среди большого скопления людей - ИФ) минимальная", - сказал Носачов.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #киу #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 31.10.2021
В Черкасской области неизвестный заводил избирателей через черный вход – "Рух"Чесно"

В Черкасской области неизвестный заводил избирателей через черный вход – "Рух"Чесно"

10:13 31.10.2021
На избирательном участке в Харькове мужчина пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования

На избирательном участке в Харькове мужчина пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования

09:06 31.10.2021
В Харькове начали работу все избирательные участки

В Харькове начали работу все избирательные участки

08:47 31.10.2021
В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

08:34 31.10.2021
В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

07:55 31.10.2021
В Грузии объявили результаты местных выборов

В Грузии объявили результаты местных выборов

07:01 31.10.2021
В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

07:00 31.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

02:59 31.10.2021
В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

21:30 30.10.2021
"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове начали работу все избирательные участки

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

МИД опроверг заявления о якобы "дискриминации" поляков в Украине

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

Лидер "Талибана" впервые принял участие в общественном мероприятии, он посетил медресе в Кандагаре

В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

В Херсонской области мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246,3 млн

На АЗС WOG под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается горение остатков газового конденсата

Иранский чиновник обвинил США и Израиль в кибератаке, вызывавшей перебои в работе АЗС в Иране

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима тишины на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА