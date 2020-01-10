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20:16 10.01.2020

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

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Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Экс-глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о сложении полномочий главы комиссии облсовета по соцэкономразвитию и сообщила, что намерена участвовать в выборах в 2020 году.

"Уже через полгода начнётся процесс выборов нового состава облсовета, политический процесс уже идёт, и, дабы избежать даже мысли об использовании каких либо преференций или админресурса, складываю полномочия и руководителя комиссии соцэкономразвития", - написала Светличная на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Она сообщила, что намерена участвовать в выборах, но не уточнила, в каком формате и с кем.

"Принимать участие в выборах и развитии страны буду. Активное. Рада, что собирается отличная команда. В каком формате и детали - в скором времени", - написала Светличная.

Она предложила другим депутатам, которые входят в руководящие органы облсовета и планируют принимать активное участие в выборах, последовать ее примеру.

Светличная отметила, что выступает против политизации деятельности областных и городских советов.

"Областные советы и советы крупных городов будут сформированы исключительно из представителей политических партий. Поэтому очень важно, чтобы областные и городские советы выполняли объединяющую роль, чтобы их деятельность строилась не на политических подходах, а на принципах развития региона. Мы, кстати, так и действовали. В нынешнем созыве Харьковского облсовета мы создали депутатскую группу "Единство и развитие", в которой состояло 3/4 совета из практически всех фракций. Единственный подобный случай в Украине. И он оказался крайне эффективным. Целью группы, созданной в конце 2018 года, было аполитичное принятие решений, недопущение политизации в работе совета во время президентской и парламентской кампаний в 2019 году, сохранение стабильности в регионе", - написала Светличная.

Она сообщила, что слагает с себя также полномочия руководителя депутатской группы "Единство и развитие".

Как сообщалось, группа "Единство и развитие Харьковщины" была создана 6 декабря 2018 года. В нее вошло 90 депутатов из 5 фракций. Возглавила группу депутат от "БПП" и на тот момент глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

5 декабря 2019 года глава Харьковского облсовета Сергей Чернов сообщил на сессии, что группу "Единство и развитие Харьковщины" покинули 7 человек.

24 декабря 2019 года пресс-служба Харьковского облсовета сообщила о создании новой депутатской группы "Доверяй делам!", в которую вошли 50 человек. По информации пресс-службы, эта группа стала крупнейшей в облсовете, поскольку группу "Единство и развитие Харьковщины" покинул еще ряд депутатов.

Теги: #светличная #выборы #харьков
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