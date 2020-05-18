Партия региональных лидеров может состояться - Светличная

Создание политической партии, которая объединит лидеров местного самоуправления и лидеров общественного мнения на местах, может состояться, заявила народный депутат и экс-руководитель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

«Насколько мне известно, речь идет об объединении региональных лидеров, или скажем так, лидеров общественного мнения в регионах – именно в таком формате обсуждается создание партии. Такая партия вполне может состояться. Причём не как оппозиция или конкурент власти, а как необходимость обеспечения эффективного управления регионами», - сказала Светличная в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Парламентарий считает, что лидеров местного самоуправления может объединить принцип регионального патриотизма.

«Думаю, что всех (объединить – ИФ-У) точно невозможно. Наверное, это будет и неэффективно. Но принципы такого себе регионального патриотизма близки многим. Плюс, повторюсь, люди хотят видеть в регионах эффективный менеджмент», - добавила экс-руководитель Харьковской областной государственной администрации.



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