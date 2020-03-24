Победителем в 179 округе официально признана Юлия Светличная с поддержкой 77,55% – ЦИК

Киев. 24 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах в округе № 179.

"В соответствии со статьей 99 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО №179 комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179. Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии. Итак, народным депутатом Украины избрана Светличная Юлию Александровна", - сообщает во вторник пресс-служба ЦИК.

За самовыдвиженца Светличную проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании на округе №179.

Как сообщалось, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.