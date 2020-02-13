В КИУ заявили о регистрации в 179 округе кандидата-двойника против Светличной

Киев. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат-двойник бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной появился в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области, сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"После объявления об участии в выборах экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной сразу же появилась другая кандидатка, которая имеет одинаковую с ней фамилию и созвучное имя. На сайте НАПК уже опубликована декларацию кандидата-клона – Яны Светличной", – написал Кошель на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что во время прошлых парламентских выборов летом 2019 года власть постоянно заявляла о большом количестве "двойников", которые атаковали ее кандидатов. "Сейчас точно такую же технологию она применяет уже к своим оппонентам. КИУ обращает внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость практики нечестной борьбы на выборах, возможных попыток манипуляций с целью влияния на результаты голосования и необходимости обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса", – отметил Кошель.

Он также выразил озабоченность, что накануне местных выборов округ №179 могут превратить в очередную площадку для отработки политических технологий по образцу округа №205 в Черниговской области или выборов городского головы Мукачево в 2004 году.

По мнению генерального директора КИУ, сейчас все зависит исключительно от власти.

"Ждем завершения регистрации и считаем количество двойников в бюллетене", – резюмировал Кошель.

Как сообщалось, промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта. По состоянию на утро среды ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов, среди которых экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка ("ВО "Свобода"), а также Виктория Алексейчук (Слуга народа), которая в июле 2019 года с небольшим отрывом проиграла парламентские выборы по 174 округу (Харьков) самовыдвиженцу Александру Фельдману

5 ноября Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу от партии Слуга народа, был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. Он сменил на этой должности Юлию Светличную, занимавшую эту должность с 15 октября 2016 года.

В октябре 2019 года Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако так и не была назначена на эту должность.

16 января ЦИК объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в округе №179.

20 января 2020 года Светличная заявила о сложении полномочий комиссии Харьковского облсовета по соцэкономразвитию, мотивировав это своими планами участвовать в выборах.